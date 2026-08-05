Mancino tecnico e duttile: tutte le caratteristiche di Mastantuono

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Questa mattina La Gazzetta dello Sport propone un ritratto di Franco Mastantuono. Nato ad Azul, in Argentina, è considerato uno dei giovani più interessanti del calcio sudamericano. In possesso anche della cittadinanza italiana grazie alle origini familiari, è cresciuto nel settore giovanile del River Plate dopo aver lasciato il tennis, imponendosi rapidamente fino a diventare il più giovane marcatore nella storia del club e arrivare all'esordio con la nazionale maggiore argentina.

Le caratteristiche tecniche di Mastantuono

Mancino e dotato di grande tecnica, può agire sia sulla fascia destra, da cui ama accentrarsi, sia da trequartista. Le sue principali qualità sono dribbling, creatività, assist e abilità nell'uno contro uno. Dopo l'esplosione al River, il Real Madrid ha investito circa 60 milioni di euro per acquistarlo e lo ha blindato fino al 2031, ma in Spagna ha trovato poco spazio anche a causa di un problema fisico e della grande concorrenza. Il club spagnolo continua però a credere nel suo talento e considera la Fiorentina una piazza ideale per permettergli di crescere e giocare con maggiore continuità. Fabio Grosso punta sulle sue caratteristiche per inserirlo nel nuovo progetto viola.