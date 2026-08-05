Mastantuono valorizzerebbe tatticamente anche Kean: ecco come
Come scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, l'eventuale approdo di Franco Mastantuono a Firenze potrebbe valorizzare ulteriormente anche Moise Kean, destinato a rimanere il riferimento offensivo della Fiorentina. Le caratteristiche del talento argentino, bravo nel creare occasioni e servire gli attaccanti in profondità, si integrerebbero bene con quelle del centravanti viola.
Adesso l'ultimo sforzo per gli esterni
Fabio Paratici e Fabio Grosso considerano Kean una pedina fondamentale del progetto tecnico e, salvo offerte fuori mercato, la sua permanenza non sembra essere in discussione. Dopo aver definito l'operazione Mastantuono, la Fiorentina potrà concentrarsi sulla ricerca di un altro esterno offensivo, ultimo rinforzo necessario per completare il reparto e mettere a disposizione di Grosso un attacco ancora più competitivo.
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