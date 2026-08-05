Grosso valuta il 4-3-2-1: Gudmundsson più vicino alla permanenza
La Fiorentina continua a concentrarsi sul mercato degli esterni offensivi, uno dei reparti considerati prioritari a pochi giorni dall'esordio stagionale in Coppa Italia. Oltre alla pista che porta a Kristian Thorstvedt, restano sotto osservazione Noa Lang e Johan Bakayoko, con Fabio Paratici e Roberto Goretti pronti a intervenire per regalare a Fabio Grosso almeno un nuovo rinforzo. Il club spera inoltre che i prezzi possano abbassarsi dopo Ferragosto.
Gudmundsson più vicino alla permanenza
Dal punto di vista tattico, Grosso valuta anche il passaggio al 4-3-2-1, modulo che richiederebbe qualità e fantasia sulla trequarti. In questo scenario Albert Gudmundsson resta un elemento centrale del progetto viola, nonostante le voci di mercato. Sul fronte uscite non sono ancora arrivate offerte concrete per l'islandese o Dodo. Per il quest'ultimo, però, la partenza appare più possibile dopo gli arrivi di Jimenez e Joao Mario: la Fiorentina lo valuta almeno 15 milioni e attende proposte da Napoli, Roma o dalla Premier League. Lo riporta La Nazione.
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