È fatta per Mastantuono. Romano: "L'argentino arriva in prestito"

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È fatta tra Fiorentina e Real Madrid per il trasferimento di Franco Mastantuono in maglia viola. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, le due società hanno raggiunto l'accordo definitivo per il passaggio del talento argentino a Firenze con la formula del prestito. Dopo giorni di trattative e contatti tra i club, la fumata bianca è finalmente arrivata.

I viola pronti ad aggiungere qualità

Mastantuono è pronto a iniziare una nuova esperienza in Serie A, dove avrà la possibilità di trovare maggiore continuità e mettersi alla prova in un campionato competitivo. L'operazione rappresenta un'importante occasione per entrambe le parti: la Fiorentina potrà aggiungere alla propria rosa un giocatore di grande prospettiva e qualità tecnica, mentre il Real Madrid potrà permettere al classe 2007 di completare il proprio percorso di crescita attraverso un'esperienza da protagonista.