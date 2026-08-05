Esuberi: su Valentini Alaves e Sheffield, su Braschi il Catanzaro
La Fiorentina lavora anche sul mercato in uscita, con l'obiettivo di ridurre la rosa e creare spazio per gli ultimi acquisti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione nel suo punto, tra le situazioni da monitorare c'è quella di Valentini: dopo il mancato trasferimento al Gremio, il club viola ha avviato contatti con Alavés e Sheffield United, valutando il difensore circa 3 milioni di euro.
Occhio a Fabbian e gli altri esuberi
Attenzione anche a Fabbian, finito nel mirino della Lazio su richiesta di Gennaro Gattuso: i biancocelesti pensano al prestito, mentre la Fiorentina preferirebbe un'operazione con maggiori garanzie economiche. Restano inoltre da sistemare le posizioni di Sottil, Nzola e Barak. Riccardo Braschi cerca una nuova destinazione, con il Catanzaro tra le opzioni, mentre il giovane Conti è vicino al passaggio in prestito al Perugia per iniziare la sua prima esperienza tra i professionisti in Serie C.
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