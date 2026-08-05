Calciomercato Franco Mastantuono alla Fiorentina in prestito secco: i dettagli dell'operazione

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Franco Mastantuono è un giocatore della Fiorentina: prestito secco. L'argentino è atteso a Firenze nelle prossime ore per le visite

Ci siamo: Franco Mastantuono sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. I viola hanno chiuso la trattativa con il Real Madrid nella mattinata di oggi, raggiungendo un accordo per il prestito secco del classe 2007 fino alla prossima stagione. L’ostacolo principale era legato all’ingaggio da 3,5 milioni di euro netti, che alla fine sarà pagato per buona parte dai blancos. L'argentino è atteso nelle prossime ore a Firenze per le visite mediche e la firma.

Uno scambio di favori tra i club

Si tratta di una cortesia reciproca, poiché l’obiettivo principale del Real è sempre stato quello di garantire continuità al calciatore in modo da valorizzarlo e farne un punto fermo del futuro. Questo potrà accadere con la maglia della Fiorentina, che accoglierà un talento vero e grazie al quale aumentare le proprie ambizioni e raggiungere traguardi ancora più alti. Uno scambio di favori che andrà a beneficio di tutti, non a caso l’affare si è chiuso in fretta.

Lo sviluppo della trattativa

In un primo momento i procuratori dell’attaccante avevano fatto pressione sul Real per riportare il fantasista in Argentina. Le merengues si sono opposte e Mastantuono ha scelto l’Italia, nonostante le lusinghe di mezza Europa. Il Milan, principale concorrente della Fiorentina, non ha riscontrato la preferenza del giocatore e soprattutto del Madrid. Alla fine, nonostante le smentite puntuali e inattendibili della società viola, è arrivata la fumata bianca.