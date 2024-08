TESSMANN, Aut-aut viola. Bove-Lovric preferiti di Palladino

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che da ieri è in atto un aut-aut dato dalla Fiorentina a Tanner Tessmann: sta ai procuratori decidere se trasferirsi a Firenze oppure no. Questo è anche uno dei motivi per cui l’offerta della Juventus con dentro McKennie per Gonzalez non va cestinata a priori. Sempre considerando che Bove-Lovric, per desiderio espresso dal tecnico campano, sarebbe la coppia preferita, ma ci sono un paio di ma: non ci sono stati ancora contatti diretti per aprire la trattativa con la Roma (che chiede 12-13 milioni) e che non meno di 12 milioni è pure la cifra messa dall’Udinese sul cartellino dello sloveno, il doppio di quella data dai viola.