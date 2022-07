TERRACCIANO, Ancora stallo sul rinnovo: il punto

In casa Fiorentina, rimane ancora incerto il futuro di Pietro Terracciano: sul destino del portiere viola torna il Corriere Fiorentino, che ribadisce lo stallo per quanto riguarda la trattativa sul rinnovo. Il numero uno ha avanzato da diversi giorni la richiesta di un adeguamento di contratto: una richiesta di circa un milione a fronte di un ingaggio annuale fermo adesso a 300mila euro.

Le parti non sono ancora riuscite a trovare un accordo e così Terracciano, in scadenza a giugno 2023, non è sicuro della sua permanenza a Firenze. In caso di uscita si era fatto anche il nome della Lazio, che sembra però vicina a Provedel. Non è escluso che la trattativa sul rinnovo si possa sbloccare, visto che, nonostante l'acquisto di Pierluigi Gollini, Vincenzo Italiano si terrebbe stretto il portierone campano.