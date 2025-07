Kean, adesso ci pensa pure il Galatasaray se saltasse Osimhen

Nuovo scenario di mercato per Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina è entrato ufficialmente nel radar del Galatasaray, club turco deciso a rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. A riportarlo è Radio Sportiva, secondo cui la priorità dei giallorossi resta Victor Osimhen, già passato da Istanbul in prestito dal Napoli.

Il sogno Osimhen, però, rischia di rimanere tale. In caso di fumata nera, il Galatasaray sarebbe pronto a virare con decisione su Kean, per il quale sarebbe disposto a investire fino a 52 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria del giocatore. Non solo Kean: sul tavolo dei dirigenti turchi è stato proposto anche il nome di Randal Kolo Muani, ulteriore indizio della volontà del club di chiudere a breve per un attaccante di livello internazionale.