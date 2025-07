La Fiorentina dà tutti i dettagli del ritiro al Viola Park: inizia lunedì 14 luglio

vedi letture

La Fiorentina ha condiviso il programma della prima parte del ritiro che inizierà settimana prossima al Viola Park, prima di spostarsi poi in Inghilterra per la tournée che prevederà diverse amichevoli internazionali. Dal primo allenamento il 14 luglio, quindi lunedì prossimo, fino all'ultima amichevole contro la Carrarese, questa la nota del club viola con tutti i dettagli da sapere per i tifosi:

"La Fiorentina inizierà il ritiro pre-campionato, in vista della stagione 2025-26, lunedì 14 luglio all’interno del “Rocco B. Commisso Viola Park”.

La prima squadra maschile viola svolgerà 2 sedute di allenamento giornaliere, la prima, la mattina a porte chiuse, la seconda indicativamente alle ore 18:30, all’interno dello Stadio “Curva Fiesole”, aperta al pubblico.

Le sessioni a porte aperte e le prime amichevoli stagionali si svolgeranno nelle seguenti date:

15 Luglio – Allenamento

16 Luglio – Allenamento

18 Luglio – Allenamento

19 Luglio – Allenamento

20 Luglio – Amichevole “Fiorentina vs Fiorentina Under 20”

22 Luglio – Allenamento

23 Luglio – Allenamento

25 Luglio – Amichevole “Fiorentina vs Carrarese”

Eventuali modifiche ai programmi di allenamento saranno comunicate sui nostri canali.

Lunedì 14 Luglio, a partire dalle ore 21:00, si svolgerà il “Viola Carpet”, un’occasione per salutare tutte le squadre viola: prima squadra maschile, femminile e under 20. Un evento al quale si potrà accedere prenotandosi, fino ad esaurimento posti, alla pagina del sito www.acffiorentina.com dedicata al Ritiro 2025 e che darà ai tifosi viola la possibilità di poter far sentire il proprio affetto e dare un grande in bocca al lupo a calciatori e calciatrici, all’alba della nuova stagione.

Nei giorni di libero accesso alle sessioni di allenamento i cancelli del Viola Park saranno aperti a partire dalle 17:00. Per poter accedere all’interno dello Stadio “Curva Fiesole” sarà necessario prenotare gratuitamente un tagliando d’ingresso, attraverso il sito ufficiale www.acffiorentina.com, cliccando su questo link: https://www.acffiorentina.com/ritiro-viola-park-25-26.

Sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso per le due partite amichevoli attraverso i nostri canali ufficiali o direttamente, nel giorno gara, alla biglietteria del Viola Park, fino ad esaurimento della capienza disponibile.

I biglietti per accedere a tutte le attività saranno online a partire da venerdì 11 Luglio.

L’accesso alla struttura potrà avvenire dall’entrata del parcheggio provvisorio del Viola Park. L’ingresso all’area, per chi proviene da Firenze, dovrà avvenire dalla SP34, Via Pian di Ripoli, svoltando a sinistra su Via degli Olmi e infine a destra su Via Crocifisso del Lume / Via Della Nave a Rovezzano (https://maps.app.goo.gl/aAYGqDwnUc8JHK6f6).

Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni relative alla sicurezza: NON È CONSENTITO L'ACCESSO AGLI ANIMALI. È, INOLTRE, VIETATO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO, CIBI E BEVANDE.

I rappresentanti dei media interessati ad assistere alle sessioni di allenamento e alle amichevoli contro Fiorentina Under 20 e Carrarese, potranno accedere alla struttura mostrando il tesserino da giornalista e potranno seguire le sedute dalla Tribuna stampa, gli unici fotografi a cui sarà concessa la possibilità di seguire dal campo gli incontri, saranno quelli iscritti nei registri della Lega Calcio nella stagione 2024-25.

In corrispondenza dei giorni del ritiro sarà possibile prenotare un tour esclusivo del “Rocco B. Commisso Viola Park”, un’occasione imperdibile per entrare nel mondo viola e vivere da vicino la passione e l’innovazione che animano ogni angolo del Centro Sportivo. E’ possibile trovare tutte le informazioni su tariffe e modalità di prenotazione cliccando al link: https://www.acffiorentina.com/tour-viola-park-25-26

BARBERINO OUTLET, punto di riferimento per lo shopping in Toscana e tra le destinazioni più apprezzate a livello nazionale, accompagnerà la squadra e i tifosi viola durante l’intero periodo di preparazione.

Dal 15 al 25 luglio, a partire dalle 17:00, nei giorni in cui sono previsti allenamenti a porte aperte presso lo Stadio “Davide Astori”, sarà infatti allestito il “BARBERINO OUTLET SUMMER VILLAGE”: un’area speciale pensata per bambini e ragazzi, con giochi, intrattenimento e tante attività coinvolgenti.

Informiamo inoltre i nostri tifosi che, al termine delle sedute di allenamento pomeridiane, all’interno dello Stadium Lounge, al fianco del Fiorentina Store, saranno organizzate delle sessioni di foto e autografi con i calciatori viola.

Tutto il ritiro viola verrà trasmesso sui i nostri canali ufficiali (Sito ufficiale, Social Network e App), attraverso ampie finestre live, a partire dalle 10 per gli allenamenti del mattino e dalle 18 per le attività pomeridiane".