TERRACCIANO LAVORA PER CONFERMARSI MA IL RINNOVO È UN REBUS

Pietro Terracciano resta al momento il titolare in porta per Italiano come confermato dallo stesso tecnico nella conferenza post partita contro il Real Vicenza. Il portiere viola è il giocatore attualmente ancora meno pagato in rosa, con 300mila euro a stagione e un accordo fino al 2023 e nelle prossime settimane dovrà parlare col club dell'eventuale rinnovo di contratto. Una situazione però che non sembra essere troppo fluida visto che i primi contatti con l'entourage non hanno portato a sostanziali passi avanti verso il prolungamento.

Le richieste avanzate dal portiere sono da giocatore praticamente titolare, ma nel frattempo la Fiorentina ha acquistato in prestito con diritto di riscatto Gollini che è, evidentemente, il potenziale titolare in pectore della squadra di Italiano. Intanto da Roma rimbalzano voci di interessamento da parte della Lazio, pronta ad offrire al giocatore un accordo sicuramente più ricco dell'attuale contratto in viola. Nessuna trattativa in corso ma un interessamento che potrebbe cambiare le carte in tavola.

I contatti tra gli agenti del portiere e i dirigenti della Firoentina avvengono frequentemente, ma al momento i discorsi non sono mai stati approfonditi e le chiamate sono sempre più frequenti. Dal canto suo, Terracciano lavora a Moena per confermare il ruolo conquistato a discapito di Dragowski, ma intanto le prime voci di mercato iniziano a mettere un po' di pepe sulla situazione del numero uno viola.