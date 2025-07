Calciomercato Bernabé e il Parma aspettano la Fiorentina. Da fissare il giorno di Mandragora

vedi letture

Riparte l'appuntamento quotidiano con Chi si compra? in versione "Flash" per gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Bernabè in pole: ora l'offerta

Adrian Bernabè resta l'obiettivo principale per il centrocampo viola: lo spagnolo ha detto sì ma si aspetta un passo in avanti della Fiorentina, che però non ha recapitato al Parma nessuna offerta. Il costo del centrocampista è di 20 milioni.

Kean, una sola offerta

Nessuna novità su Moise Kean: l'unica offerta resta quella dell'Al-Qadisiyya che però non pare convincere molto il giocatore. Il quale non ha dato segnali di voler andare via.

Mandragora, ora l'incontro

E' previsto nei prossimi giorni un confronto tra gli agenti di Rolando Mandragora e la Fiorentina: la volontà di base delle parti è quella di andare avanti insieme. Il club viola continua ad avere il pressing del Real Betis.