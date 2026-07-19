Tanti tifosi per il test con la Primavera. Kean fa progressi, Fagioli da monitorare

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La Fiorentina è pronta a disputare il primo allenamento congiunto dell'estate contro la Primavera, in programma oggi pomeriggio al Viola Park. Come riporta La Nazione, sugli spalti dello stadio Curva Fiesole sono attesi numerosi tifosi per assistere alla sfida, che si giocherà su tre tempi da 30 minuti. La rifinitura di ieri ha fornito le prime indicazioni a Fabio Grosso, tra buone notizie e qualche situazione da monitorare.

La nota più positiva riguarda Moise Kean, che per la prima volta dall'inizio del ritiro ha partecipato alla partitella con i compagni, confermando i progressi nel suo recupero. Resta invece da valutare Nicolò Fagioli, costretto a fermarsi in via precauzionale dopo aver accusato un fastidio al ginocchio destro durante l'allenamento. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma solo nelle prossime ore verrà presa una decisione sul suo impiego. Per il test contro la Primavera, Grosso dovrebbe concedere spazio a gran parte della rosa, con Christensen tra i pali e un attacco composto da Dodô, Piccoli e Gudmundsson. Assente Matias Moreno, impegnato in un programma di lavoro differenziato e non per motivi di mercato.