La Fiorentina punta a un prestito per Joao Mario: la situazione

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La Gazzetta dello Sport scrive del tema terzino e spiega che Grosso sta impiegando Jimenez come ala per via della penuria di esterni nel suo 4-3-3. Ecco perché la ricerca continua, anche in previsione di un addio di Dodo, molto quotato e richiesto in Italia e all'estero. Il nome caldo è quello di Joao Mario, laterale portoghese della Juventus appena rientrato dopo sei mesi di prestito al Bologna.

La formula gradita alla Fiorentina

I bianconeri hanno aperto al prestito, soluzione gradita al club viola, che dopo aver sborsato cifre alte proverà a fare qualche operazione low cost. Operazione in affitto Joao Mario è un profilo che piace, perché è duttile (gioca preferibilmente a destra ma può anche cambiare fascia) e ha già alle spalle un anno di Serie A. La Fiorentina punta a un prestito, magari anche oneroso, con diritto di riscatto, per non appesantire ulteriormente il bilancio.