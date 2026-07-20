Mercato, Garnacho un sogno dai costi alti. E c'è anche l'ostacolo sponsor

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Su la Repubblica (ediz. Firenze) si fa il punto a proposito della questione esterni. Secondo il quotidiano in questo momento rimangono due nomi: il primo è Cristian Volpato che continua a essere uno dei preferiti di Fabio Grosso dopo gli anni in cui lo ha allenato al Sassuolo, il secondo è Alejandro Garnacho (nome anticipato da noi di Fir enzeViola.it) che rappresenta un sogno per la Fiorentina considerando i costi alti e gli sponsor.

Il tempo stringe

Toccherà a Paratici - conclude il quotidiano - tentare l’affondo decisivo prima della partenza per la tournée in Inghilterra prevista dal 24 al 31 luglio. La Fiorentina ha bisogno di ripopolare le corsie esterne in modo da svolgere nel migliore dei modi la seconda parte di preparazione estiva e iniziare la stagione con i meccanismi collaudati.