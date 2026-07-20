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Il Como su Kean? Il fratello commenta e solleva un polverone
Dopo aver dato la notizia dell'interesse del Como per Moise Kean a Sky, l'esperto di mercato Gianluca di Marzio ha chiesto ai suoi follower su Instagram se vedono bene il centravanti viola nella squadra di Fabregas. Tra i commenti ci sono le mani giunte del fratello di Moise, Giovanni Kean. Che inevitabilmente ha sollevato molte polemiche tra i tifosi viola. "Non c'è bisogno di pregare, la strada la sapete se volete andarvene" gli dice Cristiano, mentre altri lo invitano ad andarci lui perché Kean (Moise) non si deve muovere dalla Fiorentina e c'è chi gli ricorda, come Sara, che "testa di calciatore buona per portare cappello" richiamando un vecchio detto di Boskov.
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