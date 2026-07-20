Oggi possibili novità su Moreno e Valentini. Il Toro su Fortini
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Il Corriere dello Sport - Stadio si occupa del tema cessioni in casa viola. La Fiorentina prova a sbloccare oggi le situazioni che riguardano Moreno e Valentini per garantirsi dodici milioni in una fetta consistente delle cessioni previste. Per il primo c’è l’accordo con i gallesi del Wrexham (8,5 milioni e il 50 per cento sulla futura rivendita), per il secondo con il Gremio (3,5 milioni), però manca ancora il sì dei due difensori argentini al trasferimento.
Fortini può andare al Torino
Possibili novità odierne. E la settimana che comincia sarà dedicata anche a Fortini, su cui c’è sempre il Torino in prima fila per consegnarlo al tecnico granata, Ignazio Abate: la Fiorentina chiede una decina di milioni, bonus compresi.
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