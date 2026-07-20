Oggi possibili novità su Moreno e Valentini. Il Toro su Fortini

Oggi possibili novità su Moreno e Valentini. Il Toro su FortiniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 11:31Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio si occupa del tema cessioni in casa viola. La Fiorentina prova a sbloccare oggi le situazioni che riguardano Moreno e Valentini per garantirsi dodici milioni in una fetta consistente delle cessioni previste. Per il primo c’è l’accordo con i gallesi del Wrexham (8,5 milioni e il 50 per cento sulla futura rivendita), per il secondo con il Gremio (3,5 milioni), però manca ancora il sì dei due difensori argentini al trasferimento.

Fortini può andare al Torino

Possibili novità odierne. E la settimana che comincia sarà dedicata anche a Fortini, su cui c’è sempre il Torino in prima fila per consegnarlo al tecnico granata, Ignazio Abate: la Fiorentina chiede una decina di milioni, bonus compresi. 