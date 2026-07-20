La Fiorentina potrebbe contare su un extra-budget per gli esterni

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Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che la Fiorentina è pronta ad accelerare per gli esterni offensivi, vera priorità per completare il 4-3-3 di Grosso. Il club - si legge - può contare anche su un eventuale extra-budget messo a disposizione dalla famiglia Commisso per rinforzare le fasce. Servono, inoltre, almeno due innesti sulle corsie difensive con Valdepenas bloccato e Joao Mario seguito.

Investimenti da mercato top

La cifra investita finora dai viola è destinata a superare i 100 milioni considerando bonus e riscatti. Intanto è arrivata l’ufficialità di Oulai, che tornerà temporaneamente in Turchia per ottenere il permesso di lavoro e poi raggiungere la squadra in vista della tournée in Inghilterra.