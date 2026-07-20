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Campagna abbonamenti: al via seconda fase, 11mila le tessere vendute

Campagna abbonamenti: al via seconda fase, 11mila le tessere vendute
Oggi alle 20:00Primo Piano
di Luciana Magistrato

Sono 11mila gli abbonamenti venduti finora dalla Fiorentina, nella campagna per la stagione 2026/27. Oggi tra l'altro, dopo una prima fase di prelazione, è iniziata la seconda, che durerà fino al 24 in cui proseguirà la prelazione per gli abbonati della scorsa stagione e, allo stesso tempo, gli ex abbonati 2024/25 potranno sottoscrivere una nuova tessera.

La terza fase si svolgerà dal 25 al 27 luglio e sarà riservata al cambio posto per gli abbonati 2025/26, che potranno modificare il proprio settore o la propria collocazione all'interno dello stadio. Successivamente, dal 28 luglio, scatterà la vendita libera, aperta a tutti i tifosi fino a esaurimento dei posti disponibili.