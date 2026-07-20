FirenzeViola Si scalda il cuore dei tifosi viola: esauriti gli abbonamenti in Curva Ferrovia

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La campagna abbonamenti della Fiorentina procede senza intoppi: la Curva Ferrovia, che raccoglie attualmente il tifo più caldo, è già esaurita

Procede a gonfie vele la campagna abbonamenti della Fiorentina per il campionato di Serie A che inizierà tra un mese, con la squadra di Grosso che debutterà all'Olimpico contro la Roma. La fase di vendita ha già visto staccare 11mile tessere ai tifosi viola e la novità di questi minuti è che è già andata esaurita la Curva Ferrovia.

Come raccolto dalla nostra redazione, il settore che raccoglie il nucleo più caldo del tifo viola - con la chiusura per lavori della storica Curva Fiesole - è andato sold out e potrebbe tornare qualche posto a disposizione solo dopo la fase di prelazione, in caso in cui fosse rimasto invenduto qualche seggiolino riservato a chi aveva diritto di prelazione in quanto ex abbonato.