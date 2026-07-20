FirenzeViola Il Como mette gli occhi su Moise Kean: il suo mercato inizia oggi

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Moise Kean è tornato in campo motivato. Da aprile non giocava assaporando gli applausi e la fiducia del pubblico e ieri in partitella ha voluto subito mostrare quanto il gol sia ancora nelle sue corde nonostante la lunga inattività per il problema alla tibia, che costringe lo staff a "dosarlo" e monitorarlo. Kean segue infatti, per prudenza, un piano personalizzato, come hanno mostrato anche gli allenamenti al Viola Park e i soli 30 minuti di ieri, proprio per non rischiare di complicare una stagione per strafare.

Il Como ci pensa per la Champions

I due gol e l'assist di ieri comunque non saranno passati inosservati neanche al Como che ha messo Moise Kean nel mirino come prossimo centravanti per la Champions League. Al momento la società lagunare ci sta solo riflettendo e ragionando se possa essere l'uomo giusto ma non ha ancora fatto un'offerta né iniziato una trattativa con la Fiorentina. Il tutto si ferma ad un sondaggio e contatti con l'entourage.

Clausola scaduta

Come detto più volte, il mercato del centravanti della Fiorentina sarebbe iniziato dopo il 15 luglio, ossia alla scadenza di una clausola di 62 milioni riitenuta alta dopo la stagione complicata di Kean. Certo è che la Fiorentina non intende svendere il suo giocatore, pur disposta ad ascoltare. Si parte dai 40 in su.