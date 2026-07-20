Calciomercato
Per Sky il Como pensa a Moise Kean: contatto con l'agente
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Moise Kean ieri ha disputato trenta minuti di partitella contro la Primavera ed ha dimostrato grande voglia di rimettersi subito in gioco ed essere decisivo, con una doppietta e un assist. Nella Fiorentina o altrove è difficile dirlo. Scaduta la clausola di 62 milioni il mercato per lui è appena iniziato sembra.
Interesse del Como per Kean
Arriva da Sky Sport infatti la notizia che il Como, che quest'anno giocherà la Champions, pensa al centravanti viola. Al momento non c'è nessuna trattativa con la Fiorentina, ma c'è stato un contatto con l'entourage del giocatore e va capito se l'interesse diventerà concreto.
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