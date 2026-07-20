Questa settimana Paratici vuole prendere due esterni d'attacco

Questa settimana Paratici vuole prendere due esterni d'attaccoFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:36Rassegna stampa
di Redazione FV

Stamani la Repubblica (ediz. Firenze) scrive delle dinamiche di mercato di casa Fiorentina. Durante questa settimana c’è la volontà di dare a Fabio Grosso un assetto ancora più definito in vista dell’inizio ufficiale della stagione, dopodiché è prevista una prima prima parte di agosto più calma sul fronte delle entrate e un finale di mercato in crescendo sotto tutti i punti di vista.

La precedenza agli esterni 

Nei programmi di Paratici c’è una priorità assoluta: la ricerca degli esterni d’attacco. Tanto è vero che in settimana il direttore sportivo della Fiorentina conta di chiudere due operazioni, sempre con nomi top secret non ancora usciti e profili finora sfuggiti ai più. 