Resta viva la pista per Thorsvedt, ma servirà una contropartita

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Tuttosport questa mattina in edicola si concentra sulla metà campo di Fabio Grosso. In quel settore - si legge - resta viva la pista che porta a Kristian Thorstvedt, con il Sassuolo che però chiede 15 milioni di euro e una contropartita tra Sohm, Brescianini e Comuzzo. In uscita oggi Bianco e Di Stefano passeranno rispettivamente al Modena e all'Empoli. Per l'uscita di Dodo, Gudmundsson ed eventuali altri big si andrà invece agli ultimi 15-20 giorni di mercato.