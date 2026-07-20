Mou valuta Valdepenas per il futuro. E Paratici ha in testa Ruggeri

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La Nazione sottolinea che la settimana di mercato della Fiorentina inizia con degli obiettivi ben precisi. Il promesso sposo Victor Valdepenas dovrebbe essere il sesto innesto di Paratici. Mourinho lo sta valutando in ritiro per capirne le potenzialità future (non per bloccarne il trasferimento). L’accordo con la dirigenza viola è: 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita e la recompra in favore dei blancos. Formula ormai sdoganata con Nico Paz al Como.

Ruggeri il pallino di Paratici

Con l’arrivo del terzino spagnolo la Fiorentina sistemerebbe parzialmente la corsia di sinistra, visto che comunque si tratterebbe di un centrale adattato. L’idea principale porta sempre a Matteo Ruggeri, operazione da almeno 20 milioni con l’Atletico Madrid che richiede tempo.