Il Burnley è rientrato dalla tournée: ora la risposta su Koleosho

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Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, altro obiettivo di questa settimana è dare a Grosso gli esterni d'attacco. Da chiarire con il Burnley la questione Luca Koleosho. Il club inglese è rientrato dalla tournée in America ed ora dovrà sciogliere le riserve sull'attaccante e le offerte di Fiorentina (11 milioni) e Paris Fc che lo rivorrebbe dopo gli ultimi 6 mesi di prestito.

Le possibili altre opzioni

Le alternative portano a Bakayoko del Lipsia che ha vissuto una stagione complicata in Germania, anche se negli ultimi giorni la situazione sembra essersi stemperata tanto da far pensare ad una sua permanenza. La Fiorentina punta ad un prestito con riscatto ad una cifra più bassa dei 20 milioni chiesti. Resta anche l'interesse per Cancellieri, che può rientrare nei discorsi avviati con la Lazio per Piccoli.