Tanti male ma il centrocampo è anche da 4,5: i peggiori di Fiorentina-Genoa

Tanti male ma il centrocampo è anche da 4,5: i peggiori di Fiorentina-GenoaFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:39Rassegna stampa
di Redazione FV

Sono tanti - se non quasi tutti - i giocatori della Fiorentina che si prendono insufficienze dopo la partita contro il Genoa di ieri. Tra questi spiccano in particolare i tre centrocampisti che raccolgono anche qualche 4,5. Questi i voti dei quotidiani per Fagioli, Mandragora e Ndour:

Fagioli
Gazzetta dello Sport: 5
Corriere dello Sport: 5
Tuttosport: 5
La Nazione: 5
Corriere Fiorentino: 4,5
Repubblica: 5,5
FirenzeViola.it: 5,5

Mandragora
Gazzetta dello Sport: 5
Corriere dello Sport: 5
Tuttosport: 5
La Nazione: 5
Corriere Fiorentino: 4,5
Repubblica: 5
FirenzeViola.it: 5,5

Ndour
Gazzetta dello Sport: 5
Corriere dello Sport: 5
Tuttosport: 5,5
La Nazione: 5
Corriere Fiorentino: 4,5
Repubblica: 5,5
FirenzeViola.it: 5,5