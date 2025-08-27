Su Lindelof c'è lo zampino di De Gea. La Fiorentina aspetta una risposta
Punto sul calciomercato della Fiorentina a cura de La Gazzetta dello Sport che parla in particolare del nome di Victor Lindelof per la difesa viola. Un nome che ricorre da un paio di mesi anche perché in viola ha uno sponsor di primo piano come David De Gea. Sarebbe stato direttamente il portierone spagnolo a proporlo ai dirigenti viola, scrive il quotidiano che spiega anche come stia provando a convincere l’amico (hanno giocato insieme a lungo nel Manchester United) ad abbassarsi l’ingaggio.
La Fiorentina aspetta una risposta dagli agenti. Sul tavolo del difensore anche le offerte di Brentford ed Everton. Il suo arrivo potrebbe far da preludio all’addio di Pablo Marí (ha molto mercato in Brasile e in Grecia), non a quello di Comuzzo che resta un'operazione slegata da Lindelof.
