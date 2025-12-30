Comuzzo si è ripreso il posto, il Corriere Fiorentino: "Per la Fiorentina è incedibile"

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul momento che sta attraversando Pietro Comuzzo. Dallo scorso gennaio, quando di fatto l'allora ds Daniele Pradè aveva praticamente accettato la proposta del Napoli, passando dal no estivo all'Al-Hilal, fino ad arrivare ad oggi, il difensore viola ha passato momenti difficili, soprattutto in questa stagione e, come si legge sul quotidiano, è stata fondamentale la famiglia.

È stato grazie ai suoi cari (e a compagni come Gosens) se Pietro si è rimesso in piedi riprendendosi la maglia da titolare (è successo nelle ultime tre di campionato) e spingendo il club (anche per le regole che scomputano gli Under 23 italiani dai costi) a toglierlo dal mercato. «Assolutamente incedibile», questo infatti il messaggio che filtra dal Viola Park, e poi il cambio di modulo, il ritorno alla difesa a 4, la consapevolezza che non sia questo (a prescindere) il momento giusto per farlo andare.