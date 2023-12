STATISTICHE, Col Parma i viola tagliano un altro record

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo il tanto celebrato record dei gol realizzati in un anno solare (102, miglior dato della storia viola), la Fiorentina si appresta a firmare un altro primato: è quello delle gare ufficiali giocate in un anno solare, attestato fino ad adesso a 58, numero toccato nel 2008 e nel 2015. Stasera, contro il Parma, nella gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, la Fiorentina scenderà in campo per la 59esima volta in questo 2023: numero destinato a crescere da qui alla fine di dicembre, fino ad arrivare a 64 partite. Il bomber del 2023 è Nicolas Gonzalez (19 reti), seguito da Cabral con 12 e Bonaventura a 10. Numeri e curiosità fornite da La Nazione.