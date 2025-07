Dalla Francia: Fiorentina su un esubero dello Stade de Reims

Dalla Francia, arriva la notizia su un possibile interessamento della Fiorentina per un esterno giapponese. Lo riporta Footmercato, che parla la situazione dello Stade de Reims, retrocesso d'ufficio in Ligue2, e di un suo calciatore. Tra i giocatori più richiesti del club francese adesso c’è Junya Ito, esterno giapponese di 32 anni, il cui contratto è valido fino a giugno 2026. Secondo quanto riportato da Footmercato, il Bologna guidato da Vincenzo Italiano è stato il primo club a muoversi concretamente, avviando contatti iniziali con il Reims già dal mese di giugno.

Ma il club emiliano non è l’unico interessato: anche Genoa e Fiorentina stanno monitorando la situazione del giocatore giapponese. Tuttavia, al momento nessuna trattativa è considerata in fase avanzata. Le squadre interessate restano alla finestra, mentre il Reims non ha ancora ricevuto offerte ufficiali.