Calciomercato Fiorentina alla ricerca di un regista: Asllani non un nome caldo. Le alternative

vedi letture

La Fiorentina è alla ricerca di un playmaker, ma anche di un centrocampista muscolare che dia intensità al reparto. Kristian Asllani è un nome gettonato come profilo che ricopra il ruolo di regista davanti alla difesa, ma ad oggi non ci risulta un nome particolarmente caldo in casa Fiorentina. Complice la richiesta dell’Inter vicina ai 18 milioni di euro, che tra l’altro è rafforzata dal fatto che i nerazzurri hanno in mano il calciatore fino al giugno del 2028. Ad oggi il costo di Asllani frena ogni possibile trattativa coi viola, e in realtà pure col Bologna che si era interessato.

Le alternative.

Considerando che il prossimo colpo in entrata dovrebbe essere proprio il regista, la Fiorentina sonda il mercato dei centrocampisti. Ricordiamo che il nome di Adrian Bernabé non è ancora da scartare al 100%: i viola potrebbero fare un nuovo tentativo con il Parma per provare a convincere il giocatore. Anche se ovviamente resta difficile per via della sua volontà di rimanere in Emilia-Romagna per almeno un’altra stagione. Oltre al costo del cartellino molto alto, cioè 20 milioni di euro. Se per Asllani il prezzo è oneroso, figuriamoci per Bernabé. Che tra l’altro ha ancora due anni di contratto col Parma.

Vecchi profili.

Ricordiamo che prima di Bernabé, la dirigenza viola aveva sondato il classe 2001 Simon Sohm dai ducali. La richiesta in questo caso sarebbe molto più bassa: più o meno 10-12 milioni di euro. Si era fatto anche il nome di Florian Thauvin, per il quale però i contatti con l’Udinese non erano andati alla grande. Quindi continua il casting a centrocampo, nella speranza di riuscire a pescare un calciatore in grado di dare garanzia in un settore del campo che Stefano Pioli considera decisivo nella sua costruzione tattica della nuova Fiorentina. Nei prossimi giorni Pradè e Goretti faranno il punto della situazione.