Dagli inviati Inizia il vertice per il futuro del Franchi: in ballo la candidatura a Euro2032

In città è una giornata decisiva anche per il futuro dello stadio Artemio Franchi: è infatti cominciato in questi minuti il vertice per discutere la candidatura di Firenze come sede di Euro 2032. A Palazzo Vecchio presente la Fiorentina con il dg Alessandro Ferrari e alcuni consulenti che si occupano dello stadio, mentre per la UEFA c'è il delegato di Euro32 Michele Uva - responsabile organizzativo del torneo per l'Italia -. Con loro alcuni dirigenti FIGC e il Comune di Firenze, nelle vesti della sindaca Sara Funaro.

La novità delle scorse era vedeva Firenze riottenere i 55 milioni di euro dei Piani Urbani Integrati, tornati a disposizione della città metropolitana e sbloccando di conseguenza altre risorse per il restyling del Franchi. Ricordiamo che gli Europei del 2032 si disputeranno sia in Italia che in Turchia, in dieci città (cinque nel nostro paese). La scelta verrà preso entro ottobre 2026 e Firenze si gioca il quinto posto a disposizione del nostro Paese, dopo le praticamente già certe sedi di Milano, Roma, Torino e Napoli.