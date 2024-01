STADIO, No di Modena, c'è l'idea ibrida Empoli-Padovani

FirenzeViola.it

Una stagione 2024- 2025 “spezzatino”. Tre-quattro mesi a Empoli e poi al Padovani, che salvo colpi di scena sarà pronto dall’inizio del prossimo anno. Oppure, se il governo darà una proroga di 6 mesi ai fondi Pnc per il Franchi permettendo di concludere i lavori a metà 2027 e non tassativamente a fine ‘ 26, da agosto a dicembre al Franchi e poi al Padovani. Potrebbe essere questo l’epilogo per lo stadio in cui giocherà la Fiorentina durante il restyling del Franchi. A riportarlo è la Repubblica (Firenze), che annota la prima opzione come possibile dopo il perentorio no avuto ieri dal Modena su un eventuale spostamento dei viola al Braglia. Il miracolo per Comune e Fiorentina sarebbero uno o più anni di proroga dei cantieri al Franchi: Arup e Palazzo Vecchio potrebbero a quel punto concordare un nuovo tipo di cantierizzazione per permettere alla Fiorentina di continuare a giocare al Franchi, mandando in soffitta il progetto Padovani.

Tutti scenari di cui si discuterà giovedì al vertice previsto in Prefettura. Lo slittamento dei lavori è ciò che ha chiesto la Fiorentina e al quale stanno lavorando il sindaco Nardella e il ministro Fitto, ma è un’eventualità molto complicata - si legge -. Se non se ne facesse di nulla o se la proroga fosse di pochi mesi, Empoli torna in ballo. Alla Fiorentina l’idea di una soluzione ibrida Empoli-Padovani potrebbe non dispiacere. Anche come tempistiche tutto tornerebbe: Fiorentina al Castellani da agosto a dicembre-gennaio e poi al Padovani (dove per ora i soldi li mette solo il Comune: da capire se Commisso ne metterà un tot per aumentare la capienza). È un’ipotesi al vaglio, intanto sale al massimo la tensione tra i tifosi, ostili al trasloco fuori città ma pure al Padovani: lontano dal Franchi gli abbonamenti saranno sospesi.