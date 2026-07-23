La Fiorentina pensa al Viola Park allargato per l'Under 23: il punto
Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, i viola hanno intenzione di portare avanti l’idea di un Viola Park extralarge, con uno stadio in più capace di ospitare le partite dell’Under 23 della Fiorentina. Il nuovo impianto, al quale aggiungere anche un padiglione per ospitare i giocatori durante la settimana, sorgerebbe nei terreni che attualmente ospitano il cosiddetto Viola Parking, il parcheggio provvisorio adiacente allo scambiatore della tramvia. L’area in questione è di circa 5 ettari, che si aggiungerebbero agli oltre 30 del centro sportivo che già adesso è il più grande d’Italia.
I tempi da attendere
Per approvare la variante servirebbero almeno 6-7 mesi, dopodiché si potrebbe iniziare coi lavori. In più le regole federali prevedono una sorta di lista d’attesa in cui i club interessati si iscrivono aspettando eventuali fallimenti o rinunce di squadre iscritte. Come minimo insomma se ne parlerebbe nel 2027, con la possibilità concreta di slittare di un ulteriore anno.
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