Mastantuono verso la Premier League. Su Fortini spunta il Sassuolo

Mastantuono verso la Premier League. Su Fortini spunta il SassuoloFirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 10:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo quanto riporta La Nazione, il nome nuovo rimbalzato in queste ore è quello di Franco Mastantuono, esterno destro argentino classe 2007 in forza al Real Madrid che tuttavia, dopo un sondaggio della Fiorentina, adesso sembra indirizzato alla Premier League (il Fulham è in vantaggio), campionato dove rimarrà anche Alejandro Garnacho che dopo essere stato proposto ai viola ha trovato un accordo con l’Aston Villa.

Occhio alle uscite

Sul fronte delle uscite, il nome più caldo resta quello di Niccolò Fortini: il terzino, in scadenza di contratto, è cercato da tempo da Torno e Napoli ma nelle ultime ore c’è stato anche un sondaggio del Sassuolo: non appena partirà - ma la Fiorentina chiede 10 milioni - potrà arrivare un altro terzino.