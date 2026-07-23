In caso di partenza di Kean occhio a Pinamonti, Pellegrino e Dovbyk

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Altro capitolo fondamentale, riporta La Gazzetta dello Sport, è quello della ricerca degli esterni offensivi e se partisse Moise Kean, che interessa al Como, potrebbe cambiare tutto anche per la questione del centravanti, soprattutto nel caso in cui alla fine trovasse una sistemazione Roberto Piccoli che piace alla Lazio. Pure l'ex Cagliari è sul mercato.

I possibili sostituti

Se Kean se ne andasse attenzione a Pinamonti del Sassuolo e da monitorare anche Dovbyk in uscita dalla Roma, così come Pellegrino del Parma su cui c’è pure la Juventus e ha una valutino alta. Nel frattempo, sul fronte delle uscite, è stato sistemato Barak all’Apoel Nicosia.