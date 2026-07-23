La richiesta per Alajbegovic è alta: i viola non superano i 25 milioni

La richiesta per Alajbegovic è alta: i viola non superano i 25 milioniFirenzeViola.it
Oggi alle 08:45Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione stamani in edicola scrive che la missione di Fabio Paratici è quella di regalare almeno un esterno offensivo a Fabio Grosso nell’arco del periodo di ritiro in Inghilterra. L’elemento sul quale il ds ha concentrato la sua attenzione da un paio di giorni è Kerim Alajbegovic, esterno sinistro classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen per il quale, tuttavia, i tedeschi hanno sparato alto: 40 milioni di euro, bonus compresi.

La concorrenza per il giocatore

Su Alajbegovic c’è da tempo anche l’Atalanta che tuttavia, proprio per il costo del cartellino, ha scelto di prendere tempo, favorendo l’inserimento della Fiorentina che tuttavia oltre i 25 milioni non sembra volersi spingere. 