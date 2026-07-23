Ekhator si presenta: "Mi ispiro a Kean, spero di incontrarlo e parlarci"

Ekhator si presenta: "Mi ispiro a Kean, spero di incontrarlo e parlarci"FirenzeViola.it
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Oggi alle 11:15Rassegna stampa
di Redazione FV

Jeff Ekhator, nuovo attaccante della Juventus, ha parlato a Tuttosport del suo arrivo a Torino: "Una grande emozione poter indossare questa maglia, un orgoglio personale. Sognavo fin da bambino di poter fare questo lavoro. Arrivare alla Juventus è la cosa più bella che mi potesse capitare".

In passato ha detto che tra i suoi idoli bianconeri c’era Moise Kean. Vi siete sentiti prima del suo arrivo a Torino? 
"Non ho ancora avuto modo di incontrarlo o di parlarci personalmente. Spero di poterlo fare in futuro. In questo momento le mie qualità rispecchiano le sue e quelle di Osimhen: cerco di imparare quanto più possibile da loro".