La famiglia di Alajbegovic fa il giro dei club: occhio alla Fiorentina

La famiglia di Alajbegovic fa il giro dei club: occhio alla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 09:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina continua a monitorare la situazione di Kerim Alajbegovic per cui l'Atalanta non ha ancora spinto sull'acceleratore. I nerazzurri sono disposti a spendere 22 milioni di euro per acquistare l'attaccante del Bayer Leverkusen, ma la controparte ne chiede 30. Non una distanza da poco. Sebbene il classe 2007 abbia un'intesa di massima coi bergamaschi, la sua famiglia si sta cautelando intensificando i contatti con altri club.

La posizione della Fiorentina

La dirigenza viola, che ha la necessità di consegnare al tecnico Fabio Grosso un esterno offensivo entro breve, attende incuriosita. Il giocatore bosniaco chiederebbe un ingaggio di poco al di sotto dei 2 milioni netti a stagione: tanto, ma alla portata.  
 