La famiglia di Alajbegovic fa il giro dei club: occhio alla Fiorentina
FirenzeViola.it
Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina continua a monitorare la situazione di Kerim Alajbegovic per cui l'Atalanta non ha ancora spinto sull'acceleratore. I nerazzurri sono disposti a spendere 22 milioni di euro per acquistare l'attaccante del Bayer Leverkusen, ma la controparte ne chiede 30. Non una distanza da poco. Sebbene il classe 2007 abbia un'intesa di massima coi bergamaschi, la sua famiglia si sta cautelando intensificando i contatti con altri club.
La posizione della Fiorentina
La dirigenza viola, che ha la necessità di consegnare al tecnico Fabio Grosso un esterno offensivo entro breve, attende incuriosita. Il giocatore bosniaco chiederebbe un ingaggio di poco al di sotto dei 2 milioni netti a stagione: tanto, ma alla portata.
Pubblicità
Rassegna stampa
Nessuna barricata per Kean da una città che vide andarsene Baggio, Batistuta e Rui Costadi Stefano Prizio
Le più lette
2 Verso Londra con idee in difesa e a metà campo, ma l'attacco è un cantiere aperto. Mercato esterni bloccato, si lavora sui terzini
Copertina
Lorenzo Di BenedettoKean e il futuro, c'è aria di addio: pro e contro della probabile cessione del centravanti. Lucca nel mirino, ma non sarebbe lui il sostituto. Esterni d'attacco: Soule in lista, i primi contatti con il suo entourage ci sono già stati
Angelo GiorgettiNiente ruffianate, il club si è guadagnato la fiducia: big in partenza e nessuno li rimpiangerà. Devono essere rimosse le scorie di un’annata ignobile. Quella bugia su Oulai e un dubbio sul ruolo di Fagioli: serve un regista così?
Mario TeneraniParatici ama la costruzione dal basso… Fatte difesa e mediana, ora tocca all’attacco. Bakayoko top, ma attenzione a Cancellieri. Sogno Garnacho, Koleosho resta una chance
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com