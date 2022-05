STADIO, Le info per l'acquisto dei biglietti per la Juve

Non serviranno grandi motivazioni per la partita contro la Juventus alla Fiorentina, ma nemmeno al Franchi, almeno stando ai dati che lo vedono già vicino al tutto esaurito. Come riporta La Repubblica (ed. Firenze), si è scatenata una vera e propria caccia al biglietto: la Fiesole è già sold out, ma rimangono ancora posti in Maratona Laterale, in Tribuna e soprattutto in Curva Ferrovia. Difficile sapere in anticipo se ci sarà una coreografia, ma i rapporti con i calciatori e Italiano da parte della Curva Fiesole sono ottimi.

Diversi tifosi hanno avuto problemi nell'acquisto dei tagliandi, ma le indicazioni sono chiare: fisicamente nel Fiorentina point e negli altri punti vendita si può acquistare il biglietto anche senza tessera del tifoso, mentre questa sarà necessaria per prelevarlo online.