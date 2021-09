SOTTIL, Ora non vuole più fermarsi: a Udine dal 1'?

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene dedicato questa mattina un focus a Riccardo Sottil, protagonista martedì con il suo primo gol in maglia viola (anche se non è servito ad evitare il ko): il classe '99 cerca il bis immediato con la voglia di segnare una rete decisiva: l'esterno non vuole fermarsi proprio ora che dietro l’angolo c’è un’altra opportunità di essere protagonista. A Udine domenica prossima cerca di nuovo una maglia dal primo minuto. Deve battere la concorrenza di Riccardo Saponara e cercare di accendersi definitivamente i riflettori addosso. Un altro esame di maturità è già alle porte e potrebbe dunque essere in Friuli. Il figlio d’arte adesso non vuole sbagliare una mossa e in questi giorni di lavoro al centro sportivo vorrà dimostrare a Vincenzo Italiano che merita ancora di essere fra gli undici, di poter ripagare la fiducia che il tecnico e la società gli dimostrano.