Sottil e Beltran sul mercato, ma le offerte non arrivano: Pioli li valuterà e prenderà una decisione

Nell'analizzare il mercato in uscita che sta portando avanti la Fiorentina, il Corriere dello Sport scrive che nella rosa di Pioli ci sono anche alcuni giocatori che sono considerati da piazzare ma su cui l'allenatore può compiere nuove e diverse riflessioni. È il caso di Riccardo Sottil e Lucas Beltran: nonostante la società abbia aperto al loro trasferimento, anche per mancanza di offerte concrete sia il classe '99 che il Vikingo sono a tutti gli effetti dentro al roster di Pioli, che li sta valutando con attenzione.

Su di loro conterà il parere del nuovo tecnico, che si prenderà ancora una settimana-due per decidere. Il club li avrebbe messi in vendita considerandoli elementi su cui non puntare, ma l'assenza di interessi da parte di altre squadre e l'utilità che possono comunque portare all'organico di Pioli possono far cambiare le carte in tavola.