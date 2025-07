De Gea: "Ho scritto a Pogba di venire alla Fiorentina. Vogliamo cantare Pioli is on fire"

David De Gea, portiere della Fiorentina, ha rilasciato una lunghissima intervista a Cronache di Spogliatoio nel corso della quale ha parlato di diversi temi legati anche al club viola oltre che al proprio passato all'Atletico, al Manchester e in Nazionale: "Non avevo previsto di fermarmi un anno, per è stato ottimo per la mia mente. Fisicamente ero esausto. 12 anni di Manchester United non sono facili. È stato un anno fantastico, mi sono goduto tutto e l'allenamento che ho portato avanti mi ha aiutato per tornare a questi livelli".

Aveva ricevuto offerte da club inglesi ma ha deciso di non ripartire dalla Premier, perché?

"Quando sei in un club come lo United, hai la sensazione che puoi giocare solo in quel club. Ho avuto altre offerte dall'Inghilterra ma non me la sono sentita perché mi sentivo troppo legato al Manchester United. Avevo bisogno di riposare per tornare più forte di prima e poi è stato tutto perfetto: il ritorno in campo con la Fiorentina e la stagione che è stata ottima. Mi sono sempre sentito bene nel corso dell'anno in cui sono stato fermo e a Firenze mi sono sempre sentito bene fin da subito, come a casa".

Come è lo spogliatoio della Fiorentina?

"Quando sono arrivato in Inghilterra ero molto giovane e stavo molto più da me. Adesso sono in una fase diversa della mia carriera. Cerco di parlare con tutti, voglio aiutare tutti, soprattutto i più giovani. Voglio essere un esempio dentro e fuori dal campo. Penso che sia importante che vedano come si deve lavorare".

È felice per il suo ex compagno Paul Pogba tornato a giocare nel Monaco?

"Gli ho scritto "Dai vieni alla Fiorentina!". Spero che torni a giocare bene. Ha avuto sfortuna con quello che gli è successo ma è un grande calciatore. Lui è un ragazzo sempre allegro, balla sempre. Spero che gli vada molto molto bene al Monaco".



Quali obiettivi avete per il prossimo campionato?

"Tutte le squadre si preparano bene, sono forti e tutte vogliono vincere. Dobbiamo lavorare molto e bene come dice Pioli. Il mister ci chiede uno stile di gioco molto chiaro, dobbiamo migliorare insieme e tutti dare qualcosa in più per crescere".

Cosa si aspetta dalla prossima stagione con la Fiorentina?

"Faremo una grande stagione tutti insieme. L'energia del mister e la sua nuova idea di gioco penso che potremmo fare una grande stagione. Ma con forza e unità insieme ai tifosi possiamo fare molto bene".

Aveva sentito Pioli prima che arrivasse a Firenze?

"Mi aveva chiamato qualche giorno prima di arrivare e avevo parlato con lui e subito ho sentito la sua energia, la sua voglia di vincere ed è perfetto per noi. Mi piacerebbe cantare Pioli is on fire (ride)".