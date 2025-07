La Fiorentina si muove per Volpato. Piace il talento del Sassuolo: chiesti 15 milioni

Cristian Volpato è il nome nuovo delle ultime ore per l'attacco della Fiorentina. A tornare sull'argomento è La Nazione, che nella sua edizione odierna scrive che i viola si sono mossi col Sassuolo per chiedere informazioni in merito al fantasista classe 2003 che dovrebbe lasciare i neroverdi in estate, da grande protagonista del ritorno in Serie A degli emiliani. La società di Commisso ha chiesto delucidazioni sui costi che non sarebbero bassi, col Sassuolo che non andrebbe sotto ai 15 milioni di richiesta.

Volpato è un jolly offensivo e rientrerebbe nella logica di una Fiorentina attenta ai giovani talenti azzurri. E chiaramente entra in concorrenza con Sebastiano Esposito, che i viola hanno dimostrato di apprezzare senza tuttavia affondare il colpo decisivo. In ogni caso c’è la sensazione netta che la Fiorentina prenderà un altro giocatore offensivo, questo anche a prescindere dal futuro di Beltran.