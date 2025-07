Sohm-Fiorentina, accordo vicino: 13 mln più bonus, viola e ducali lavorano per chiudere

Simon Sohm si avvicina a grandi passi a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport viola e ducali sono molto vicini all'accordo per il classe 2001 che dovrebbe essere il tanto richiesto rinforzo a centrocampo per cui Pradè e Goretti stanno lavorando da settimane: nelle scorse ore la dirigenza di Commisso, dopo una prima offerta da 10 milioni e una controrichiesta da 20, ha alzato la proposta a 13 facendo tentennare gli emiliani, rimasti non indifferenti al rilancio.

Un paio di milioni in più da coprire con i bonus e ci sarà il punto d’incontro per il trasferimento di Sohm a Firenze. Da oggi, afferma il quotidiano, Fiorentina e Parma proveranno a trovarlo, ma i passi avanti delle ultime ore hanno migliorato molto la fiducia attorno all'affare che se non subirà scossoni andrà in porto.