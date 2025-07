La Fiorentina ripaga subito la passione della gente: il primo test è pieno d'entusiasmo

La Fiorentina ripaga la passione della gente che in tribuna si disseta con una birra e ne fa otto alla Primavera di Daniele Galloppa, che solo qualche mese fa ha ceduto soltanto all’Inter nella finale del campionato Primavera. La Gazzetta dello Sport riassume così l'amichevole disputata ieri dalla formazione di Pioli contro l'Under 20, in una prova che con le dovute proporzioni ha dato comunque diversi segnali positivi.

Come i gol, in cui segnano quelli che piacciono: l’idolo Kean e il centravanti appena arrivato Dzeko. Diverte Dodò che ha già riacceso il motorino. Poi nella ripresa è Cher Ndour a diventare il signore della partita con una tripletta, ma anche Riccardo Sottil, a segno una volta e un assist perfetto per la prima perla in mezza acrobazia del centrocampista, dimostra di non voler uscire dal Viola Park che sente un po’ come una seconda casa. Ma il pubblico applaude l’altro nuovo arrivato Jacopo Fazzini che gioca da trequartista come nel primo tempo. Il primo giorno sembra bellissimo e l’entusiasmo c’è anche tra i ragazzi di Pioli.