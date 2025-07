Gudmundsson già in forma. Con Pioli grande sintonia: vuole una stagione da doppia cifra

Osservando la prima settimana di lavoro al Viola Park di Albert Gudmundsson c’è tutta la sensazione che quel sorriso con cui scherza con i compagni, ascolta i consigli di Pioli, dimostra il suo essere pienamente calato nella realtà Fiorentina sia l’antipasto di una stagione da protagonista, di rivalsa e di felicità per un anno che dovrà nei numeri e nelle prestazioni essere diverso dal passato, migliorando gli 8 gol e i 3 assist della scorsa stagione. Lo scrive la Repubblica (ed. Firenze) dopo il primo test della Fiorentina, svolto ieri sera contro la Primavera, sottolineando come l'islandese sia parso subito dentro gli schemi di Pioli e soprattutto come a differenza di un anno fa, quando non svolse praticamente la preparazione a causa di vari infortuni, l’avvio da un punto di vista di condizione atletica è stato tutt’altro che in salita.

E poi c’è il fattore Pioli. Anche se il contenuto del primo discorso fra i due resta top secret il nuovo tecnico ci ha messo pochissimo per toccare le corde giuste, con parole che Gudmundsson aspettava di sentirsi dire, sia sotto l’aspetto umano che tecnico-tattico, dopo un anno con Palladino in cui le incompatibilità sono state diverse. Un feeling che ieri ha visto il giocatore postare una foto dei due sorridenti durante un allenamento, come chiaro messaggio di empatia. Pioli lo lascia libero di svariare senza imprigionarlo in schemi o tatticismi, libero di far sbocciare tutta la sua fantasia. Tutti ingredienti utili per una stagione importante a livello di squadra, mentre come singolo, per Gudmundsson l’obiettivo è quello di andare in doppia cifra a livello di gol e magari anche di assist.