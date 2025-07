Calciomercato La chiave per la cessione di Ikone. Il punto sulla Fiorentina in esubero

vedi letture

Torna il consueto appuntamento con le ultime di mercato della Fiorentina con il CSC in versione "Flash" per fare il punto sulle operazioni in uscita e le cifre di quelle già perfezionate o vicino alla chiusura:

Lorenzo Amatucci è stato ceduto a Las Palmas in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni e controriscatto eventuale a 500mila euro.

Prossimo alla partenza anche il difensore Nicolas Valentini che farà ritorno all'Hellas: prestito gratuito con riscatto a 3 milioni più 50% futura rivendita.

Tra gli esuberi attendono una sistemazione anche Nzola e Brekalo unici due a non essersi ancora aggregati.

Riccardo Sottil ieri ha fatto una buona impressione in amichevole in un ruolo inedito a tutta fascia destra ma resta in cerca di squadra (Sassuolo e Torino alla finestra)

Alessandro Bianco, rientrato da due prestiti consecutivi tra Reggiana e Monza, vuole giocare con continuità perciò è probabile la cessione

Infine su Jonathan Ikoné ci sono Bologna e Torino interessate ma per cederlo in prestito con diritto serve il rinnovo del giocatore.