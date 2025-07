FirenzeViola Su Ikoné Bologna e Torino ma per il prestito con riscatto serve il rinnovo: il punto

Jonathan Ikoné si sta allenando a parte insieme agli altri tre esuberi in attesa di una sistemazione. Sul giocatore ci sarebbero Torino e Bologna che però lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto. Ma per tale formula è necessario prolungare il contratto del francese, se non altro fino al 2027.